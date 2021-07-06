مدير الشئون التنفيذية بـ"تعليم شمال سيناء" تتفقد استراحات الملاحظين

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تفقدت حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الثلاثاء، استراحات الملاحظين المنتدبين للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك في حضور عصام السيد مسؤول الاستراحات، ومحمد الزميلي مدير مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالعريش.

وأكدت على الانتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ اعتبارا من العاشر من يوليه الجاري، حيث تم تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشارت إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة، منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي «علوم ورياضيات» و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش«8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل الكترونية.