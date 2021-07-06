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«القابضة للمياه» تنفذ توصيلات مجانية لعددٍ من الأسر الأكثر إحتياجاً بمركز الصف

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«القابضة للمياه» تنفذ توصيلات مجانية لعددٍ من الأسر الأكثر إحتياجاً بمركز الصف «القابضة للمياه» تنفذ توصيلات مجانية لعددٍ من الأسر الأكثر إحتياجاً بمركز الصف

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع، مشيرا إلى أن بناء شراكات فعالة بين الشركات التابعة وتلك المؤسسات، يساهم في تعظيم الاستفادة من خلال المساهمة لتوصيل الوصلات المنزلية للأسر الغير القادرة.

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب لعددٍ من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى أرض البنك وعزبة السلام وأرض أبوفيصل التابعة لمركز الصف بالجيزة، في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومؤسسة محبي خاتم المرسلين للتنمية والأعمال الخيرية، في ضوء تعزيز دور المشاركة المجتمعية بالشركة في تنمية المجتمع.

وأكد المهندس منصور بدوى، على ترحيبه بالتعاون المثمر مع المؤسسة، مشيداً بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في رفع العبء عن تلك الأسر بمحافظة الجيزة.

وتابع أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بالمشاركة المجتمعية لافتاً إلى أهمية الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في النهوض بمستوي معيشة المواطنين.

المصرى اليوم

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