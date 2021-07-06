منة فضالي تقضي إجازتها الصيفية في تركيا: «مستمتعة» (صور)

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سافرت الفنانة منة فضالي إلى تركيا لقضاء إجازتها الصيفية هناك، في جولة سياحية تتنقل فيها بين عدد من الدول بعد عودتها من الإمارات.

ونشرت «منة» مجموعة من الصور على حسابها على «إنستجرام»، الثلاثاء، وعلقت قائلة: «مستمتعة».

معروف أن آخر أعمال منة فضالي كان مشاركتها في بطولة مسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة،فردوس عبدالحميد، مي عمر، ريم سامي، محمد دياب ،محمد جمعة، إدورد، نجلاء بدر ،ملك زاهر، مروة الأزلي.