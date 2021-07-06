«الأطول عمرا» بين رؤوساء الولايات المتحدة.. كارتر يحتفل بعيد زواجه الماسي (صور)

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يعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الأطول عمرا بين رؤوساء الولايات المتحدة، 96 عاما، ويحتفل مع زوجته روزالين بعيد زواجهما الخامس والسبعين، ليفتح الاثنان مخزنا غنيا بالأسرار .

وأجرت محطة «سي بي إس» نيوز الأمريكية حوارا «حصريا» معهما بهذه المناسبة، مؤكدة أن كارتر وزوجته، عاشا معا معظم سنوات العمر في بلدتهم بلاين بولاية جورجيا، حيث كانت روزالين أقرب أصدقاء روث، أخت كارتر الصغيرة .

وقالت روزالين، وعمرها 93 عاما :«كان يزور أخته روث في المدرسة دائما، وكانت تتحدث عنه طوال الوقت، ووقعت أنا في غرام صورته التي علقتها في غرفة نومها» .

بينما تذكر كارتر أنه أخبر والدته بعد أول موعد مع روزالين بأنها هي الفتاة التي ينشدها، ولكنها رفضته عندما تقدم لخطبتها بعد ذلك بستة أشهر، مشيرة إلى أنها كانت تريد الوفاء بوعدها لأبيها المتوفي، بأن تتخرج أولا .

وتزوج الاثنان في 7 يوليو عام 1946، بعد تخرجه في الأكاديمية البحرية الأمريكية، وهو ما اعتبره كارتر «أهم شيء في حياته»، في حين وصفت روزالين التجربة بأنها «أكثر الأشياء روعة فكل شيء معه مغامرة»

و اعتبر التقرير هذا الزواج هو الأطول عمرا في التاريخ الأمريكي، 75 عاما منهم 4 سنوات في البيت الأبيض.

لكن كارتر قال :«لم يكن هذا الزواج بدون تقلبات، مما جعله مثيرا»، لكن السر في البقاء طويلا هو المساحة التي منحها كلاهما للأخر لفعل ما يخصه «

وأضاف كارتر:«كنا نتشارك تقريبا في كل شيء من مشاهدة الطيور إلى التزلج على الجليد، وصيد الأسماك، والذي مارساه في أكثر من 12 دولية حول العالم، بل واظبا على قراءة الانجيل معا منذ 60 عاما»

وأنجب الزوجان أربعة أبناء ولديهما نحو 12 من الأحفاد وأبنائهم، وخططا للاحتفال بإحدى المدارس، حيث أهداها كارتر عقدا ماسيا منقوشا عليه رقم (75) الذي يرمز إلى «الذكرى الماسية».