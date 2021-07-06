القبض على 6 بلطجية بحوزتهم أسلحة نارية في طوخ

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تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط 6 بلطجية بحوزتهم 9 قطع سلاح نارى في حملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية في قرى مركز شرطة طوخ واحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة مكبرة استهفدت إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة المركز اسفرت الحملة عن ضبط 6 بلطجية ضبط بحوزتهم 9 قطع سلاح نارى وكمية من الزخيرة وضبط 22 تاجر مخدرات وتحرير 19 قضية مخدرات أخرى كما تم ضبط 4 عاطلين بحوزتهم اسلحة بيضاء وضبط 4 متهمين اخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتمكنت الحملة من تنفيذ 7456 حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.