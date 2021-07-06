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بسبب التنقيب عن الآثار.. الإعدام لعاطل قتل ابن عمته بقنا

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بسبب التنقيب عن الآثار.. الإعدام لعاطل قتل ابن عمته بقنا بسبب التنقيب عن الآثار.. الإعدام لعاطل قتل ابن عمته بقنا

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى بالاعدام شنقا لعاطل بتهمة القتل العمد الموظفه لرفضها إعطائه أموالا للتنقيب عن الآثار بقرية الاشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تعود وقائع الأحداث إلى شهر يونيه عام ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بنشوب حريق داخل منزل ومصرع المدعوة «منى .ا» ٤٤ سنة موظفه بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا وإصابة نجلتها «زهراء .ع .ر» ٧ سنوات بحروق.

كشفت تحريات الرائد محمد السنوسى رئيس مباحث مركز قنا أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو عبدالرحمن حمدى ٢٣ سنة عاطل حيث تبين أن المجنى عليها نجلة عمته ودائم التردد عليها وننتيجة لمرورة بضائقة مالية بسبب التنقيب عن الآثار وعدم قدرته على الإنفاق ذهب إلى المجنى عليها للحصول على الأموال ولكنها رفضت وبعدها عزم على قتلها وانهاء حياتها فقام يوم الجريمة بالاتصال بها هاتفيا لفتح الباب الخارجى قم دخل المنزل وطلب منها مبلغ مالى فرفضت فقام بمغافلتها وضربها بقطعة حديدية على رأسها حتى سقطت على الأرض وبعد التأكد من وفاتها قام بسرقة مبلغ ١٥ الف جنيه وإشعال النيران في جثتها والشقه مما أدى إلى إصابة نجلة المجنى عليها بحروق وتم نقلها للمستشفى لعلاجها وتم ضبط المتهم والذى اعترف بجريمته وتم إحالته للنيابة العامة ومنها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالاعدام شنقا.

المصرى اليوم

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