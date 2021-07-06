حملة أمنية بالقليوبية تضبط 31 متهمًا بحيازة أسلحة نارية ومخدرات

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وداوئر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 9 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين، وضبط 19 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهمًا لـ10 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت الحملة 4 قطع أسلحة بيضاء، و4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7456 حكمًا قضائيًا متنوعًا.