أخبار عاجلة

طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا -
استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة -
بدء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة -
طلاب «ثانوية الازهر» الإسكندرية يؤدون امتحان الفيزياء وسط إجراءات مشددة -
رفع 2000 طن قمامة.. الهجان يتابع أعمال النظافة وتوسعات الطريق الدائري بشبرا (صور) -
استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد -
«طلاب أدبي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان التاريخ في الشرقية -
استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة -
«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عنوانها سد النهضة.. رسالة هامة من "البرلمان العربي" إلى "مجلس الأمن"

Print
عنوانها سد النهضة.. رسالة هامة من "البرلمان العربي" إلى "مجلس الأمن" عنوانها سد النهضة.. رسالة هامة من "البرلمان العربي" إلى "مجلس الأمن"
"العسومي": غير مقبول فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب

عنوانها سد النهضة.. رسالة هامة من

طالَبَ البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفًا مُلزمًا خلال جلسة الخميس المقبل، يُفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في رسالة بعث بها لرئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير: إن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقًا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب.

وشدد "العسومي" على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن، يحقق مصالح جميع الأطراف؛ باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة

انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب

انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب

فيديو مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا

فيديو مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا

حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تستمر حتى 9 مساءً

حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تستمر حتى 9 مساءً