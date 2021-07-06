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"الداخلية": إحباط تهريب 1.248.481 قرص أمفيتامين و287 كجم حشيش

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"الداخلية": إحباط تهريب 1.248.481 قرص أمفيتامين و287 كجم حشيش "الداخلية": إحباط تهريب 1.248.481 قرص أمفيتامين و287 كجم حشيش
في تبوك والشرقية وعسير.. واستكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية أن حرس الحدود تَمكن من إحباط محاولة تهريب (1.248.481) قرص أمفيتامين مخدر، و(297) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمناطق تبوك والشرقية وعسير.

وقالت الوزارة: تم إحباط تهريب 241 كجم من مادة الحشيش المخدر في منطقتي الشرقية وتبوك.

وأضافت: تم ضبط 56 كجم من مادة الحشيش المخدر بحوزة عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بمنطقة عسير.

وأردفت الوزارة: تم استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المقبوض عليهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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