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طلب إحاطة بالبرلمان يشكو تجاهل وزارة«الصحة» توصيات حل أزمة تكليف الصيادلة

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طلب إحاطة بالبرلمان يشكو تجاهل وزارة«الصحة» توصيات حل أزمة تكليف الصيادلة طلب إحاطة بالبرلمان يشكو تجاهل وزارة«الصحة» توصيات حل أزمة تكليف الصيادلة

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تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الصحية لحل أزمة تكليف الصيادلة، يأتي ذلك عملأ بأحكام المادة (134 ) من الدستور، والمادة (212 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار النائب فريدي البياضي في طلب الإحاطة إلى وجود تجاهل في الرد على توصيات لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لحل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019، مشيرا إلى ان لجنة الشؤون الصحية (في حضور ممثل وزارة الصحة)، أصدرت توصياتها المحددة بتوقيتات لحل أزمة تكليف الصيادلة خريجي دفعات 2018 و2019، واليوم يمر شهران بعد المواعيد المحددة لتنفيذ تلك التوصيات، ولم يتم تنفيذ أياً منها ولم يتم الرد من قبل الوزارة، منوها إلى أن مصير الأبناء مازال معلقاً مما أثار غضباً عارماً لديهم ولدى ذويهم، ومثًل إهانة بالغة لمجلس النواب الموقر ولدوره الرقابي على .

وطالب النائب فريدي الباضي بتحويل هذا الطلب بصفة عاجلة لمناقشته في لجنة الشؤون الصحية بحضور وزيرة الصحة.

المصرى اليوم

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