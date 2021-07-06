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سؤال برلماني حول خطة «الشباب والرياضة» لإستغلال فترة الاجازة الصيفية للطلاب

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سؤال برلماني حول خطة «الشباب والرياضة» لإستغلال فترة الاجازة الصيفية للطلاب سؤال برلماني حول خطة «الشباب والرياضة» لإستغلال فترة الاجازة الصيفية للطلاب

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قدم النائب الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن خطتهما والتنسيق بينهما، لإستغلال طاقة الأطفال والشباب في فترة الأجازة الصيفية، وكيفية استغلال الأجازة في تنمية المواهب عبر الأنشطة الصيفية.

وأكد النائب هشام حسين، في سؤاله، أهمية فترة الأجازة الصيفية، للطلاب الأطفال والشباب، ما يتطلب إستغلالها من جانب وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث يمكن إستغلالها في استثمار طاقات هؤلاء الطلاب في ممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية، وذلك عبر تنظيم المسابقات المختلفة في تلك الأنشطة

وقال أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالتأكيد هناك فوائد عديدة من وراء تنظيم تلك الأنشطة التي يتم تنظيمها بالمدارس بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، منها اكتشاف المواهب المختلفة للعمل على تمنيتها، بالإضافة إلى تفريغ طاقة الشباب في أنشطة مفيدة، والإبتعاد عن أي أفكار هدامة يحاول البعض ترويجها.

وأضاف، لذلك أتقدم بسؤالي إلى كل من وزير التربية والتعليم ووزير الشباب والرياضة، بشأن خطتهما في إستغلال طاقة الأطفال والشباب في فترة الأجازة الصيفية في أنشطة رياضية وثقافية وفنية، مع التشديد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة .

المصرى اليوم

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