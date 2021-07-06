طلب احاطة حول تنسيق «الصحة» مع «المجتمع المدني» للكشف المبكر عن الضمور العضلي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التضامن الإجتماعى، بشأن خطة الحكومة للتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى في المشاركة في الكشف المبكر عن مرض الضمور العضلى.

وقال أبوالعلا، في سؤاله، إنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الدولة تكاليف علاج مرض الضمور العضلى، والكشف المبكر عنه في الشهور الأولى عقب ولادة الطفل للتعامل معه بشكل سريع والوصول إلى نتائج إيجابية في العلاج، يكون من الواجب إعداد خطة أو استراتيجية واضحة لتنفيذ هذه التوجيهات، لاسيما وأن تكاليف العلاج باهظة جدا، ما يتطلب تضافر كافة جهود المجتمع المدنى.

وأضاف النائب أيمن أو العلا، أن مرض الضمور العضلى من الأمراض التي يصعب علاجها حال تأخر الكشف عنها، بالإضافة إلى تكلفتها العالية، حيث تصل إلى ٣ مليون دولار للطفل الواحد، ما يمثل أزمة وتحدى كبير لأى دولة، الأمر الذي يتطلب وجود مشاركة فاعلة من جانب منظمات المجتمع المدنى في مساندة الدولة للحد من ذلك المرض، لاسيما وأن هناك آلاف الأطفال مهددين بالموت بسببه، حيث يحدث ذلك المرض لطفل من كل ١٠ الاف طفل مولود.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بناء على ذلك أتقدم بسؤال إلى الدكتورة وزيرة التضامن الإجتماعى، بشأن خطة الحكومة للتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لتفعيل دورها في هذا الإطار، نظرا لأهمية ذلك في سرعة خطوات الحد من ذلك المرض والسيطرة عليه وتحقيق نتائج سريعة، ولاسيما وأنه يتعلق بأحد الحقوق الهامة للمواطن.