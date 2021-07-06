أخبار عاجلة

طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا -
استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة -
بدء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة -
طلاب «ثانوية الازهر» الإسكندرية يؤدون امتحان الفيزياء وسط إجراءات مشددة -
رفع 2000 طن قمامة.. الهجان يتابع أعمال النظافة وتوسعات الطريق الدائري بشبرا (صور) -
استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد -
«طلاب أدبي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان التاريخ في الشرقية -
استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة -
«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب احاطة حول تنسيق «الصحة» مع «المجتمع المدني» للكشف المبكر عن الضمور العضلي

Print
طلب احاطة حول تنسيق «الصحة» مع «المجتمع المدني» للكشف المبكر عن الضمور العضلي طلب احاطة حول تنسيق «الصحة» مع «المجتمع المدني» للكشف المبكر عن الضمور العضلي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التضامن الإجتماعى، بشأن خطة للتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى في المشاركة في الكشف المبكر عن مرض الضمور العضلى.

وقال أبوالعلا، في سؤاله، إنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الدولة تكاليف علاج مرض الضمور العضلى، والكشف المبكر عنه في الشهور الأولى عقب ولادة الطفل للتعامل معه بشكل سريع والوصول إلى نتائج إيجابية في العلاج، يكون من الواجب إعداد خطة أو استراتيجية واضحة لتنفيذ هذه التوجيهات، لاسيما وأن تكاليف العلاج باهظة جدا، ما يتطلب تضافر كافة جهود المجتمع المدنى.

وأضاف النائب أيمن أو العلا، أن مرض الضمور العضلى من الأمراض التي يصعب علاجها حال تأخر الكشف عنها، بالإضافة إلى تكلفتها العالية، حيث تصل إلى ٣ مليون دولار للطفل الواحد، ما يمثل أزمة وتحدى كبير لأى دولة، الأمر الذي يتطلب وجود مشاركة فاعلة من جانب منظمات المجتمع المدنى في مساندة الدولة للحد من ذلك المرض، لاسيما وأن هناك آلاف الأطفال مهددين بالموت بسببه، حيث يحدث ذلك المرض لطفل من كل ١٠ الاف طفل مولود.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بناء على ذلك أتقدم بسؤال إلى الدكتورة وزيرة التضامن الإجتماعى، بشأن خطة الحكومة للتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لتفعيل دورها في هذا الإطار، نظرا لأهمية ذلك في سرعة خطوات الحد من ذلك المرض والسيطرة عليه وتحقيق نتائج سريعة، ولاسيما وأنه يتعلق بأحد الحقوق الهامة للمواطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

عاجل - الحكومة تكشف حقيقة زيادة أجرة سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات

عاجل - الحكومة تكشف حقيقة زيادة أجرة سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات