«صحة النواب»: إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك يوم تاريخي وانتصار للدولة المصرية

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قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مصر رسخت قدميها في صناعة الدواء، وذلك من خلال إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك، وأنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من اللقاح خلال نهاية العام الجاري، تكفي لتطعيم 40 مليون مواطن اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، وذلك بمواصفات قياسية عالمية، وهذا أيضا أكبر دليل على امتلاك الدولة المصرية مقومات تجعلها رائدة في صناعة الدواء في الشرق الأوسط.

وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن صناعة الدواء بشكل عام، ومدينة الدواء التي تعد واحدة من أهم وأبرز الإنجازات في المنظومة الطبية خلال السنوات السبعة المضية، تلك المدينة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وفتح أسواق خارجية للتصدير، واليوم الدولة المصرية تثبت جدارتها لتكون رائدة في واحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن إعلان مصر إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك، يعتبر يوما تاريخيا، وتحدى كبير انتصرت خلاله الدولة المصرية، والإرادة السياسية، وترجمة للجهود المبذولة في القطاع والإجراءات القوية التي اتبعتها الدولة المصرية منذ بدء الجائحة العالمية وحتى الآن، وكيف استطاعت الدولة المصرية أن تحافظ على اقتصادها قويا شامخا رغم كافة التحديات التي أثرت على العديد من الدول، ومنها دول كبرى عانت كثيرا، ولكن في ظل هذه الأزمة ظل الاقتصاد المصرى صلب وهذا بفضل المشروعات القومية والسياسات النقدية التي اتخذتها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة.