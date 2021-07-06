★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، يهدف لمنح سوق العقارات ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، حيث من المتوقع أن يضم المطورين والمستثمرين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى والسياحى والترفيهى والخدمى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت مشروع القانون لوزارات العدل، المالية، والإسكان ومجلس القضاء الأعلى وتنتظر رد هذه الجهات على مشروع القانون ومن ثم سيتم الوقوف على الملاحظات خاصة وأن التشريع يضم عدد من الاختصاصات المتداخلة لهذه الوزارات، وهذه الجهات معنية بالتطبيق على الأرض.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون المطورى العقارى أولويات خلال الفترة المقبلة، لما يمثله من أهمية في عملية تنظيم القطاع لكلى الطرفين، حيث من المتوقع أن يضم الاتحاد جميع الشركات العاملة في نشاط التطوير والاستثمار العقارى، وعلى كل من يزاول نشاط التطوير والاستثمار أيا كان النظام القانوني الذي يتبعه، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.