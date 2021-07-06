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ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في منيا القمح

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ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في منيا القمح ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في منيا القمح

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تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالشرقية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز منيا القمح وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 840 ألف جنيه تقريبًا.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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