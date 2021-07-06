اليوم.. محاكمة 8 متهمين في «الانضمام لتنظيم داعش»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظرالدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تمويل الإرهاب وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحر ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.