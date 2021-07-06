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شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة
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الأحد 25 يوليو 2021 10:20 صباحاً
«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)
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الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية
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الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
تقرير يوصى بإزالة 10 أدوار من العقار المائل في «السيالة» ..ومحافظ الإسكندرية يستجيب (صور)
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الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل
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الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها (تفاصيل وصور)
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الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
لا تكونوا جبناء أمام كورونا.. تصريحات «غير لائقة» تثير غضب البريطانيين
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الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس
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الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
بحضور بوتين.. عرض عسكري للأسطول البحري الروسي بمناسبة ذكرى تأسيسه
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الأحد 25 يوليو 2021 10:01 صباحاً
أمريكا تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني
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الأحد 25 يوليو 2021 10:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
من فرشة بـ200 جنيه لمصنع بـ3 مليون جنيه .. مصري صنع الملايين بلعب العيال
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 06 يوليو 2021 12:24 مساءً
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الأحد 25 يوليو 2021 09:00 صباحاً
فادى وشادى وهادى خفاجة ???? اللى كان فاكرهم شخص واحد يجمع هنا ✋
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