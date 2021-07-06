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عمر خيرت يُهدي «إعدام ميت» للقوات المسلحة والشرطة في حفل الأوبرا

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عمر خيرت يُهدي «إعدام ميت» للقوات المسلحة والشرطة في حفل الأوبرا عمر خيرت يُهدي «إعدام ميت» للقوات المسلحة والشرطة في حفل الأوبرا

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أحيا الموسيقار عمر خيرت حفل على خشبة مسرح النافورة، مساء الإثنين، وسط حضور جماهيري كبير –كامل العدد- وتأخر انطلاق الحفل لبعض الدقائق لوجود مشكلة في الإضاءة انتظر حتى تم حلها، وأعتذر لجمهوره وبدأ الحفل، الذي أداره المايسترو ناير ناجي بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة.

ألتزمت دار الأوبرا بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من العبور عبر البوابات الخاصة بالتعقيم وقياس درجات الحرارة لكافة الحضور، ورغم التباعد الاجتماعي بين المقاعد إلا ان الكثير من الجمهور لم يكن ملتزمًا بارتداء الكمامة وكان يتطلب الأمر التشديد على الحضور بارتداء ماسكات الوجه ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، خاصة وان عدد الجماهير كانت كبيرة.

ديكور المسرح كان رائع وكذلك أجهزة الصوت جيدة والإضاءة، وقدم «خيرت خلال الحفل فاصلين الأول شمل افتتاحية مصرية لمجموعة من المطقوعات في صورة ميدلي، تلاه خلي بالك من عقلك، ثم هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوا، العاصفة، فيها حاجة حلوة التي تفاعل معها الجمهور، وكعادته في تقديم المواهب الشابة قدم صولو كمان حسام شحاتة الذي أبدع بعزف مقطوعة»الداعية«باحساس راقي جدًا.

وبعد استراحة استمرت قرابة نصف ساعة قدم خيرت عدد كبير من المقطوعات منها اعدام ميت التي أهداها كتحية للقوات المسلحة وقوات الشرطة، ثم عزف الخواجة عبدالقادر، جيران الهنا، النوم في العسل، اندلسية، مافيا، عارفة، قضية عم أحمد، وأختتم الحفل بالبخيل وأنا و100 سنة سينما.

المصرى اليوم

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