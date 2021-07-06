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غرق شاب بشاطئ أبو تلات غربي الإسكندرية

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غرق شاب بشاطئ أبو تلات غربي الإسكندرية غرق شاب بشاطئ أبو تلات غربي الإسكندرية

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لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ أبوتلات بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما يواصل الإنقاذ النهري البحث عن جثمانه وإنتشاله.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بتعرض شاب للغرق بشاطئ أبوتلات، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق «علي محمد حلمي» 18ستة، بعدما جذبته الأمواج إلى داخل البحر أثناء الاستحمام بالشاطئ المشار إليه، ولم يعثر على جثمانه حتى الآن.

ومن جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من غواصين الخير برفقة فريق الإنقاذ النهري من أجل انتشال جثة الشاب. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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