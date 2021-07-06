★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التوصل لإتفاق مع أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات جديدة.

وينتهى عقد هداف الزمالك، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، لكن اللجنة فضلت إنهاء ملف اللاعب في الوقت الحالي، قبل نهاية عقده بأكثر من موسم لحسم الجدل وعدم الدخول في أزمات مثلما حدث في مفاوضات تجديد عقد فرجانى ساسى، لاعب الفريق.

من جانبه، كشف حسام المندوه عضو اللجنة إن الزمالك أتم اتفاقه مع بن شرقي، واتفق الطرفان على التجديد بشكل شبه نهائي، وأشار إلى أن العقد الجديد مدته 3 مواسم، بعد الاتفاق على كل الأمور المالية للتجديد.

وقال المندوه:«يتبقى فقط بعض الأمور البسيطة التي لن تعطل التجديد بشكل رسمي، يوميا نجلس مع كل اللاعبين في الألعاب المختلفة لتجديد عقودهم وهو الملف الأهم لنا حاليا».

وشدد على أن الزمالك يرفض محاولات التونسي فرجاني ساسي للتلاعب بمشاعر الجماهير، وأكد أن النادي متمسك بأي لاعب يريد البقاء في النادي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يجلس فرجاني مع اللجنة المؤقتة للتفاوض والاتفاق على التجديد.