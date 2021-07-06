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اليوم.. المصريين الأحرار يشارك الجانب الميداني لقمة الأحزاب العالمية برعاية الصين

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اليوم.. المصريين الأحرار يشارك الجانب الميداني لقمة الأحزاب العالمية برعاية الصين اليوم.. المصريين الأحرار يشارك الجانب الميداني لقمة الأحزاب العالمية برعاية الصين

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يشارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فاعليات مؤتمر القمة العالمي الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية اليوم الثلاثاء من خلال رابطة الفيديو.

ومن المقرر أن يحضر فاعليات المؤتمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني القمة في بكين ويلقي خطابا رئيسيا، ويشارك فيه قرابة 30 رئيس دولة وتعتبر قمة اليوم اهم مؤتمر في تاريخ الأحزاب العالمية.

ويشارك حزب المصريين الأحرار الفاعليات بحضور رئيسه في الجانب الميداني للمؤتمر الرسمي، وبمشاركة عدد أحزاب يتجاوز خمسمائة حزباً.

وسوف ينقل حزب المصريين الأحرار من خلال روابط الصفحة الرئيسية على السوشيال ميديا فاعليات المؤتمر الحاشد لحظة بلحظة، وسيكون هناك كلمة أساسية للحزب ينقلها الدكتور عصام خليل سوف تذاع عبر الموقع الرسمي للقمة.

المصرى اليوم

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