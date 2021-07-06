مدير مستشفى أبوقير تُحذّر العاملين من مواقع التواصل الاجتماعي

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حذرت الدكتورة شاهيناز مصطفى مدير عام مستشفي أبوقير النموذجية في الإسكندرية، العاملين في المستشفى من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، والعواقب التي تضر الآخرين من جراء التعامل مع هذه الشبكة العنكبوتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته «شاهيناز»، الثلاثاء، بالعاملين ضم كل من مدير الخدمات الطبية الدكتورة إيناس العصار وأحمد نوار المدير المالي والإداري مع رؤساء الأقسام الإدارية، وبدأ الاجتماع بكلمة لها ثم تم فتح باب المناقشة مع رؤساء الأقسام لتحديد كيفية العمل ووضع السياسات اللازمة لكل قسم بالمستشفى وأهميتها في الارتقاء بمستوي الخدمة الصحية بالمستشفى.

وأكدت مدير المستشفى، على التعاون المشترك بين الزملاء في العمل ولا نترك للفتنة داخل العمل وأننا جميعا نعمل تحت خدمة المريض، واستعرضت بعض النقاط الهامة من بينها التحذير من خطورة التواصل الاجتماعي والعواقب التي تضر الآخرين بالتدليس والاشهار والكذب واستعرضت علينا سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أطلقها المعهد القومي للإدارة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومنع إبداء الرأي السلبي ومحظورات للموظف الحكومي بشأن التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال الاجتماع، أنه يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية، وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلى جهة عمله أو المسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام، أو أي جهة خاصة أخرى، وفي جميع الأحوال يتحمل الموظف الحكومي مسؤولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمي إليها أو التشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الجهات الحكومية الأخرى، أو شخوصها، كما يحظر على الموظف عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.

وطالبت جميع العاملين بالمستشفي ببذل أقصي جهودهم في سبيل الرقي بمستوي الخدمة الطبية بالمستشفى وإعلاء اسم المستشفى عاليا كواحدة من افضل المستشفيات.