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ضبط شخصين بتهمة ترويج أموال مقلدة في القاهرة

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ضبط شخصين بتهمة ترويج أموال مقلدة في القاهرة ضبط شخصين بتهمة ترويج أموال مقلدة في القاهرة

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ضبطت مباحث الأموال العامة، الثلاثاء، شخصين بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة بالقاهرة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة أثناء قيامه بشراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وتبين أنه يعمل بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة الجديدة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية «عملات نقدية» مقلدة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف بشرائه المضبوطات من عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية، مقابل مبلغ مالي، باستهداف محل سكن الأخير وتفتيشه عثر بداخله على عدد من الأوراق المالية «مقلدة»، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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