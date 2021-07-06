قرار من الداخلية لاستخراج الرقم القومي بالمجان بـ 7 محافظات إحتفالاً بـ ثورة 30 يونيو ..(التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية عن اجراءات جديدة لاستخراج الرقم القومي، والوثائق الخاصة بالاحوال المدنية، وذلك إحتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، كما قررت افتتاح سجلات مدنية جديد ة تيسيراً على المواطنين.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء: «في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة»كلنا واحد«، وبمناسبة الإحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، فقد قام قطاع الأحوال المدنية بعدد من الفعاليات ومن أبرزها ،إيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية متنقلة) مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع (بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المميكنة) بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والمنوفية ومطروح والمنيا، حيث تم إستخراج 10087 بطاقة رقم قومى و24329 مصدراً مميكن».

وأضافت: «كما تم إيفاد مأموريات خارجية للمنازل والمستشفيات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى والمصدرات المميكنة لكبار السن والحالات الإنسانية بكافة المواقع على المستوى بالمجان حيث تم إستخراج 186 بطاقة رقم قومى و10 مصدراً من المصدرات المميكنة»

وتابعت: «وإستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، فقد تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من المواقع الجديدة النموذجية وبالمراكز التجارية الكبرى لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين دون التقيد بنطاق محال إقاماتهم».

والاماكن هي :

• محافظة القاهرة

1- المجمع الأمنى أمام أكاديمية الشرطة

2- داندى مول بطريق «القاهرة/ الإسكندرية» الصحراوى

3- عزبة الهجانة بمدينة نصر بقسم شرطة مدينة نصر ثالث

4- منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

• محافظة الإسكندرية

1- (مركز كارفور التجارى)

2- رفع كفاءة وتطوير (سجل الجمرك بنقطة شرطة الأنفوشى).

• محافظة الدقهلية

1- (مجمع الأحوال المدنية).

• محافظة الغربية

1- (محلة زياد / مركز شرطة سمنود)

وأوضحت: «كما تم تمديد ساعات العمل بسجلات (قليوب وطوخ والقناطر الخيرية وفاقوس وبندر بيلا وكفر الدوار من الساعة 3 مساءحتى الساعة 9 مساءً، كما إضطلع قطاع الأحوال المدنية بتفعيل الخدمة النموذجية التي يتم خلالها إصدار وتسليم أي من مصدرات القطاع الثبوتية (بطاقات الرقم القومى ومصدرات مميكنة) بذات اليوم بعدد (10) مواقع نموذجية».

والاماكن هي

1- مركز الخدمات الخاصة (مقر ديوان القطاع ).

2- مركز الخدمات العاجلة (مقر ديوان القطاع ).

3- المركز النموذجى بالعباسية

4- مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ (مول سيتى ستارز بمدينة نصر)

5- مول مكسيم بالتجمهع الخامس

6- سيتى سنتر «كارفور» بالمعادى

7- الحمد بالتجمع الخامس

8- مول مصر مول

9- العرب بمدينة 6 أكتوبر

10- كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.