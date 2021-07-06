ظهور عنتيل جديد في الصعيد.. مارس الرذيلة مع 20 سيدة بنطاق سكنه وصورهن في أوضاع مخلة

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أكدت التحريات الأمنية ظهور عنتيل جديد بإحدي محافظات شمال الصعيد، استقطب أكثر من 20 سيدة بمحيط سكنه وقام بممارسة الرذيلة معهن وصورهن في أوضاع مخلة للآداب العامة، والاحتفاظ بتلك الفيديوهات داخل غرفة نومه.

كان على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انتشر عدد من الفيديوهات الجنسية تجمع بين شخص وعدد من السيدات، وقامت الأجهزة الأمنية بفحص تلك الفيديوهات للتأكيد على صحتها وكشف حقيقة مصدرها لضبط مرتكبي الواقعة.

كشفت التحريات عن مفاجآت واقعة تدوال مقاطع جنسية لكثر من 20 سيدة في أوضاع مخلة للآداب أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الاشخاص، وقالت أن عدد كبير من السيدات اعتاد إقامة علاقات جنسية مع احد الأشخاص في أحد محافظات الصعيد.

وأضافت التحريات بان المتهم أعتاد تصوير ضحاياه أثناء ممارسته الرذيلة معهم ويقوم بإخفاء وجوه بعضهن أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، مؤكدة بان المتهم ومتعدد العلاقات النسائية في المنطقة المقيم فيها، وأن 4 سيدات استولوا على هذه عدد من الفيديوهات اثناء تواجدهن في غرفة نومه، وطالبوه بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكشف حقيقته.

وأشارت التحريات بإن المتهم بقوم بتصوير ضحاياه اثناء ممارسة الرذيلة معهم وعندما رفض المتهم دفع أي مبالغ مالية لتلك السيدات، فقاموا بإنشاء حساب على تويتر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا بعض هذه المقاطع على هذا الحساب في محاولة للضغط على المتهم والضحايا للحصول على مكاسب مالية تمكنت الاجهزة الأمنية من القبض علي 4 أشخاص وجاري تحرير محضر وعرضهن علي النيابة العامة.