بعد تفعيل إستمارة تسجيل العودة.. أول تعليق من البرلمان على أزمة المصريين في الخارج

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قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن سرعة استجابة وزارة الهجرة لشكاوي المواطنين والمصريين في الخارج، من صعوبة العودة للدولة المصرية، وتوفير استمارات تسجيل العودة والتي وفرتها الوزارة خطوة ايجابية وجيدة في التوقيت الحالي.

وطالب مهني،. خلال البيان الصادر له، المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة «دولة ترانزيت» بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لمساعدة وزارة الهجرة في حصر أعداد المسجلين.

واكد وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، ان الدولة المصرية تهتهم بكافة حقوق المصريين في الخارج، كما ان الدولة المصرية لم تغلق بابها في وجهه الراغبين في العودة مجددا، كما انها حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.