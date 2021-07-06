«القومي للسينما» يقيم حفل تأبين للراحل رمسيس مرزوق 12 يوليو

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يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي حفل تأبين لفارس الظل والنور الراحل رمسيس مرزوق الذي رحل عن عالمنا منذ ايام، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 12 يوليو الجاري بسينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية.

ويحضر حفل التأبين المصور السينمائي سمير فرج وعدد من النجوم الذين عملوا مع الراحل وعاصروه، اضافة للاعلاميين والصحفيين.

ويعرض خلال حفل التأبين فيلم «فارس الظل والنور» وهو عن حياة الراحل رمسيس مرزوق، والفيلم من اخراج مارمينا شلبى وهو من أبناء المركز القومى للسينما يعقبه ندوة يديرها كل من الناقدين اسلام احمد على وشاهندة محمد .

يذكر أن «رمسيس مرزوق» من مواليد الأول من شهر مايو عام 1940، بمحافظة بني سويف شمال صعيد مصر،وحصل مرزوق على أربع شهادات فنية وهى «بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959، بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير عام 1963، ثم دراسة لمدة عام بمعهد السينما بروما- إيطاليا (Centro speremental) عام 1964، ودكتوراة في السينما من جامعة السوربون بباريس- فرنسا تخصص إخراج عام 1983».

وقام بتدريس التصوير السينمائي في العديد من المعاهد الفنية داخل مصر وخارجها وهى «أستاذ التصوير السينمائى بالمعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون عام 1963،التدريس بمعهد السينما بفرنسا IDEC عام 1982، كما قام بتدريس التصوير في المعهد العالى للسينما بباريس»الايديك«في الفترة مابين»1979 _ 1983«، كذلك التدريس في معهد»كوربرايتف«في الفترة فيما بين»1980 _ 1983«، إلى جانب التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1985، والتدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في الفترة من 1985- 1987،إلى جانب عمله في معامل السينما الفرنسية عام 1966».

كما عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي المصري يوسف شاهين، كما شارك في تصوير خمسة افلام ايطالية بمدينة السينما بروما (chine chatta) عام 1964.

كما أسس جمعية شباب السينما وكان رئيسها وتتكون من مجموعة من النقاد وطلبة معهد السينما، اقتنت المكتبة القومية الفرنسية 40 لوحة من أعماله الفوتوغرافية عام 1970.

و اختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة الصورة في تاريخ السينما العالمية، وأقامت بانوراما لأعماله في متحف السينما بباريس،و أصدرت مكتبة الإسكندرية كتالوجًا عنه في عام 2018 ويضم مقالات نقدية لنقاد مصريين وعالميين.

حصل مرزوق على ما يقرب من 60 جائزة وميدالية وشهادة تقدير داخل مصر، كما حصل على ما يقرب من 10 جوائز من مهرجانات دولية.و قدم رمسيس مرزوق ما يقرب من 70 عمل للسينما بين أفلام روائية طويلة وتسجيلية قصيرة.