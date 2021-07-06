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رفع ٢٢ طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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رفع ٢٢ طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر رفع ٢٢ طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء الأحياء بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحي، وأحمد كامل وأحمد أنور مسؤولي قطاع النظافة بالحي، حملة نظافة شاملة، استهدفت شارع سيالة بدران وصلاح سالم ومنطقة قرية سيدي المنصوري، وأسفرت الحملة عن رفع ٤ طن مخلفات وأتربة وقمامة.

كما تابع العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، جهود حي المطار تحت إشراف شعبان طايع رئيس الحي، بالتعاون مع إدارة الحدائق والبساتين، لقص وتهذيب الأشجار أمام منطقة مدرسة الزناقطة الابتدائية، كما تم تنظيف نواتج تقليم الأشجار أولاً بأول، لظهور الحي بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٨ طن مخلفات. يأتى ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الحي للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

المصرى اليوم

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