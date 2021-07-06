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«أوقاف الأقصر» تعلن بيع 110 صكا من صكوك الأضاحي

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«أوقاف الأقصر» تعلن بيع 110 صكا من صكوك الأضاحي «أوقاف الأقصر» تعلن بيع 110 صكا من صكوك الأضاحي

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، قيام المسئولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية بيع ما يقرب من 110 صك على مستوى محافظة الأقصر بمختلف ادارات الاوقاف المنتشرة بربوع المحافظة.

وأوضح أن مشروع صكوك الأضاحي 2021 تمت في ادارة أوقاف النمسا والتى قامت ببيع ما يقرب من 28 صك، وإدارة أوقاف أصفون قامت ببيع ما يقرب 16 صك، وديوان عام المديرية قام ببيع 9 صكوك، وإدارة أوقاف الطود قامت ببيع 8 صكوك، وإدارة أوقاف كومير قامت ببيع 8 صكوك، وادارة أوقاف القرنة قامت ببيع 6 صكوك، وإدارة أوقاف الزينية قامت ببيع 6 صكوك .

كما قامت أوقاف بندر الأقصر ببيع 5 صكوك، وأوقاف البياضية قامت ببيع 5 صكوك، وادارة أوقاف إسنا قامت ببيع 5 صكوك، فيما قامت إدارة أوقاف ارمنت قامت ببيع 4 صكوك.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدا أن هذا الامر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى ان المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور .

المصرى اليوم

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