رانيا محمود ياسين تُفاجئ محمد رياض بصورة في أول شهر زواج: «كأنه امبارح»

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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الثلاثاء، صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد رياض، في أول أيام زواجهما، وكتبت: «أنا ومحمد في أول شهر زواج كأنه امبارح».

كان أخر مسلسل شاركت «رانيا» في بطولته يحمل عنوان «الطاووس»، عرض ضمن المائدة الرمضانية 2021، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، ومها نصار، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.