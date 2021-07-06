«البحوث الإسلامية»: مشاركة الواعظات في فتوى معرض الكتاب يعكس اهتمام الأزهر بفئات المجتمع

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تفقدت د. إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، الثلاثاء، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، حيث تابعت عمل واعظات الأزهر الشريف المشاركات في ركن الفتوى، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر بالمشاركة المجتمعية لواعظات الأزهر الشريف.

وقالت «شاهين» إن مشاركة واعظات الأزهر في ركن الفتوى للعام الثاني على التوالي يأتي بعد التدريب النظري والعملي المكثف لواعظات الأزهر الشريف على التعامل مع الفتاوى المعاصرة التي تمس اهتمام الجماهير، وتستهدف مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، من ناحية التأصيل الفقهي ومراعاته للواقع المعاصر، مع استحضار اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.

وأضافت أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا لأداء رسالة توعوية شاملة تستهدف كل فئات المجتمعي وتلبي احتياجاته.

مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات: مشاركة الواعظات في فتوى معرض الكتاب يعكس اهتمام الأزهر بفئات المجتمع المتنوعة

مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات: مشاركة الواعظات في فتوى معرض الكتاب يعكس اهتمام الأزهر بفئات المجتمع المتنوعة

مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات: مشاركة الواعظات في فتوى معرض الكتاب يعكس اهتمام الأزهر بفئات المجتمع المتنوعة