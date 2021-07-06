«البحوث الإسلامية»: مشاركة الواعظات في فتوى معرض الكتاب يعكس اهتمام الأزهر بفئات المجتمع
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تفقدت د. إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، الثلاثاء، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، حيث تابعت عمل واعظات الأزهر الشريف المشاركات في ركن الفتوى، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر بالمشاركة المجتمعية لواعظات الأزهر الشريف.
وقالت «شاهين» إن مشاركة واعظات الأزهر في ركن الفتوى للعام الثاني على التوالي يأتي بعد التدريب النظري والعملي المكثف لواعظات الأزهر الشريف على التعامل مع الفتاوى المعاصرة التي تمس اهتمام الجماهير، وتستهدف مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، من ناحية التأصيل الفقهي ومراعاته للواقع المعاصر، مع استحضار اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.
وأضافت أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا لأداء رسالة توعوية شاملة تستهدف كل فئات المجتمعي وتلبي احتياجاته.