توريد 150 طن أسمنت لمشروع الصرف الصحي في أرمنت ضمن «حياة كريمة»

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وجه المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية«حياة كريمة».

وتفقد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، الثلاثاء، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى المركز والذى تنفذة شركة المقاولون العرب .

وصرح عاشور بأنه تم توريد 150 طن اسمنت مقاوم للكبريتات وتوريد 300 متر طولي 710 مم، خط طرد خط تجفيف بطول 150 متر طولي، 800 مم على على خط ترعة اصفون.

وأضاف عاشور أن تنفيذ الأعمال بالمشروع تم طبقا للجدول الزمني المحدد للتسليم، مؤكدا على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها لضمان إتمام الأعمال دون معوقات.