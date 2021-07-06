إصابة 3 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بالمنيا

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أصيب 3 أشخاص، في معركة بالأسلحة النارية، الثلاثاء، بقرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، جنوب المنيا، بسبب خلافات الجوار.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمشاجرة تطورت إلى معركة بالأسلحة النارية، بين «أولاد الصعيدي» و«أولاد أبوشناف» بقرية عرب بني خالد التابعة لمركز ملوي .

أسفرت المعركة عن إصابة 3 أشخاص بينهم ربة منزل وهم عبدالعال محمد عبدالعال، 50 سنه، فلاح، وشقيقة خميس «71 سنة» فلاح، وفاطمة يونس عبدالعال، 17 سنه، ربة منزل .

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام وتحويل الأول والثاني للمنيا الجامعي، وتم التحفظ على المتهمين من الجانبين، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.