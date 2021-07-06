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العثور على جثة طفل غارقًا في مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

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العثور على جثة طفل غارقًا في مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية العثور على جثة طفل غارقًا في مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

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انتشلت قوات شرطة الإنقاذ النهرى بالشرقية، جثة لطفل في الحادية عشر من عمره، غارقا في مياه ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة طافية في مياه ترعة الإسماعيلية، أسفل الكوبرى العلوى للمدينة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، وشرطة الإنقاذ النهري بالحماية المدنية، وتم انتشال الجثة، وبمراجعة بيانات الغياب تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 11 عاما مقيم بندر بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المصرى اليوم

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