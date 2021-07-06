نجل عادل إمام يفتتح مطعمه الجديد بالساحل الشمالي.. ومصطفى فهمي: مبروك يا رامي

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افتتح المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، مطعمه الجديد في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.

وهنأ الفنان الفنان مصطفى فهمي، الذي يقضي إجازته الصيفية بصحبة زوجته بالقرية حاليًا، حيث نشر مجموعة صور مع رامي إمام عبر حسابه الخاص على موقع الصور «إنستجرام»، الثلاثاء، وعلق عليها قائلًا: «تهانينا وأطيب التمنيات، لصديق رامي إمام على مطعمك الجديد الآن في هاسيندا الساحل الشمالي، أفضل طريقة للاحتفال بالعطلة هي تناول بعض الأطعمة اللذيذة، يا رامي يا صخرة».

معروف أن «مصطفى» مشغول حاليًا بتصوير مسلسل «الحرير المخملى» اخراج أحمد حسن وبطولة، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، ومدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج أحمد حسن.