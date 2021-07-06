أُنس جابر تبحث عن كتابة التاريخ أمام سبالينكا ببطولة ويمبلدون للتنس

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كتبت التونسية أُنس جابر تاريخا للعرب في تنس السيدات هذا الموسم، وستتطلع لمواصلة مسيرتها المذهلة في ويمبلدون، عندما تواجه أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في دور الثمانية اليوم الثلاثاء.

وتعافت أنس المصنفة 21 من خسارة أربعة أشواط متتالية في المجموعة الأولى، لتهزم إيجا شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة 2020 في مباراة قوية بدور الستة عشر يوم الاثنين.

وأصبحت أُنس أول من يمثل العرب، سواء في منافسات الرجال أو السيدات، في دور الثمانية في نادي عموم إنجلترا منذ 1974.

وبعد الفوز التاريخي لبلادها، واصلت أُنس الاحتفال مع مجموعة من المشجعين يلوحون بأعلام تونس.

وقالت أُنس: «التونسيون في كل مكان ويجب أن أقول ذلك، هم يغنون في الواقع أغاني كرة القدم، شعرت أني أحتاج إلى الغناء معهم، أتمنى حضورهم بأعداد أكبر في المباراة المقبلة».

وستظهر اللاعبة التونسية للمرة الثانية في دور الثمانية ببطولة كبرى، بعدما بلغت الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة 2020.

ومع وجود اثنتين فقط من أول 12 لاعبة في التصنيف في دور الثمانية بالبطولة الجارية، فلا يوجد ما يمنع أُنس من التفكير في حصد لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى.

وأضافت:«هدفي كسر حاجز دور الثمانية والتمكن من الوصول لقبل النهائي.. ولم لا الوصول للنهائي؟ أستمتع كثيرا بوقتي في ويمبلدون وباللعب في الملاعب العشبية».

وتجد أرينا سبالينكا نفسها في موقف غير مألوف أيضا، حيث بلغت دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها.

وبعد الفوز على إيلينا ريباكينا، أشادت سبالينكا بمنافستها التونسية مع تطلع اللاعبتين إلى بلوغ قبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة. والتقت اللاعبتان مرتين سابقا وفازت كل منهما مرة واحدة.

وقالت سبالينكا:«لديها لمسة رائعة وضربات إرسال قوية وتتحرك بشكل رائع. لدي أنا أيضا إرسال جيد وألعب بقوة. أحاول أيضا استخدام لمساتي. ستكون مواجهة قوية».