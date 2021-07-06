أخبار عاجلة

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة -
«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور) -
تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية -
تقرير يوصى بإزالة 10 أدوار من العقار المائل في «السيالة» ..ومحافظ الإسكندرية يستجيب (صور) -
١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل -
محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها (تفاصيل وصور) -
لا تكونوا جبناء أمام كورونا.. تصريحات «غير لائقة» تثير غضب البريطانيين -
محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس -
بحضور بوتين.. عرض عسكري للأسطول البحري الروسي بمناسبة ذكرى تأسيسه -
أمريكا تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا

Print
موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي، في مواجهة نارية، في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي نيلتون سانتوس، في ريو دي جانيرو، غدا الأربعاء، في الساعة الثالثة فجرا حسب توقيت .

وتقدم الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، مستويات رائعة في النسخة الحالية من كوبا أمريكا، إذ لم يخسر "منتخب الألبسيليستي" في هذه البطولة حتى الآن، وأكمل سلسلة 18 مباراة من دون خسارة، بواقع 11 انتصارا و7 تعادلات.

وكانت الأرجنتين، تصدرت المجموعة الأولى في دور المجموعات بعشر نقاط، أمام أوروغواي، وباراغواي، وتشيلي، وبوليفيا التي ودعت البطولة من الدور الأول بدون نقاط.

أما كولومبيا، فاحتلت المركز الثالث في المجموعة الثانية بأربع نقاط، خلف البرازيل (10 نقاط)، وبيرو (7 نقاط)، وأمام الإكوادور (3 نقاط)، وفنزويلا (نقطتان).

وفي ربع النهائي، فاز رفاق ميسي من دون مشاكل على الإكوادور بنتيجة 3-0، وتغلبت كولومبيا بركلات الترجيح على منتخب أوروغواي، بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي.

وتتسلح الأرجنتين في مواجهة كولومبيا، بنجمها ميسي الذي سجل أربعة أهداف في هذه البطولة، منها هدف من ركلة جزاء وآخر من ضربة ثابتة، وصنع أربعة أهداف أخرى.

وسيضرب الفائز من هذه المواجهة، موعدا في المباراة النهائية مع مستضيف البطولة وحامل اللقب، منتخب البرازيل، الذي تأهل على حساب بيرو بفوزه عليه بهدف دون رد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب مصر الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)

بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب مصر الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)

فنانة مصرية تشعل النار في أعمالها الفنية بصحراء دبي.. لماذا؟

فنانة مصرية تشعل النار في أعمالها الفنية بصحراء دبي.. لماذا؟

اللجنة الاوليمبية المصرية تكشف سبب اخفاقات وخروج المصريين من الاولمبياد

اللجنة الاوليمبية المصرية تكشف سبب اخفاقات وخروج المصريين من الاولمبياد

أولمبياد طوكيو2020.. إخفاق وتوديع جديد لثنائي مصري في «سلاح الشيش»

أولمبياد طوكيو2020.. إخفاق وتوديع جديد لثنائي مصري في «سلاح الشيش»