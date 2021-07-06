موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا

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يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي، في مواجهة نارية، في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي نيلتون سانتوس، في ريو دي جانيرو، غدا الأربعاء، في الساعة الثالثة فجرا حسب توقيت مصر.

وتقدم الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، مستويات رائعة في النسخة الحالية من كوبا أمريكا، إذ لم يخسر "منتخب الألبسيليستي" في هذه البطولة حتى الآن، وأكمل سلسلة 18 مباراة من دون خسارة، بواقع 11 انتصارا و7 تعادلات.

وكانت الأرجنتين، تصدرت المجموعة الأولى في دور المجموعات بعشر نقاط، أمام أوروغواي، وباراغواي، وتشيلي، وبوليفيا التي ودعت البطولة من الدور الأول بدون نقاط.

أما كولومبيا، فاحتلت المركز الثالث في المجموعة الثانية بأربع نقاط، خلف البرازيل (10 نقاط)، وبيرو (7 نقاط)، وأمام الإكوادور (3 نقاط)، وفنزويلا (نقطتان).

وفي ربع النهائي، فاز رفاق ميسي من دون مشاكل على الإكوادور بنتيجة 3-0، وتغلبت كولومبيا بركلات الترجيح على منتخب أوروغواي، بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي.

وتتسلح الأرجنتين في مواجهة كولومبيا، بنجمها ميسي الذي سجل أربعة أهداف في هذه البطولة، منها هدف من ركلة جزاء وآخر من ضربة ثابتة، وصنع أربعة أهداف أخرى.

وسيضرب الفائز من هذه المواجهة، موعدا في المباراة النهائية مع مستضيف البطولة وحامل اللقب، منتخب البرازيل، الذي تأهل على حساب بيرو بفوزه عليه بهدف دون رد.