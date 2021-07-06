يتربع على عرش هدافي اليورو .. 3 لاعبين يهددون صدارة رونالدو

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رغم خروج البرتغال من الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، فما زال نجمها وقائدها كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الهدافين.

وقبل إجراء مباراتي الدور نصف النهائي، حيث تلعب إسبانيا مع إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، وإنجلترا ضد الدنمارك غدا الأربعاء، ينفرد رونالدو بصدارة هدافي البطولة، برصيد 5 أهداف وتمريرة حاسمة، فيما يحتل المهاجم التشيكي باتريك تشيك، الذي ودعت بلاده البطولة من الدور ربع النهائي، المركز الثاني، برصيد 5 أهداف لكنه لم يصنع أي هدف.

ويحتل النجم الفرنسي كريم بنزيما، المركز الثالث في القائمة، برصيد 4 أهداف، لكنه لا يشكل أي خطر على رونالدو، على اعتبار أن بنزيما لا يمكنه تعزيز غلته من الأهداف، بعد خروج منتخب "الديوك" المفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد سويسرا.

ويعتبر ثنائي منتخب إنجلترا، رحيم سترلينغ (3 أهداف) وهاري كين (3 أهداف)، ومهاجم منتخب الدنمارك، كاسبر دولبير (3 أهداف)، أبرز المنافسين لرونالدو على صدارة قائمة هدافي البطولة القارية، لأن منتخباتهم بلغت المربع الذهبي، وهو ما سيمنح اللاعبين الثلاثة فرصا لتسجيل مزيد من الأهداف.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين في "يورو 2020" قبل إجراء مباراتي الدور نصف النهائي:

1 – البرتغالي كريستيانو رونالدو – 5 أهداف وتمريرة حاسمة

2- التشيكي باتريك تشيك – 5 أهداف

3- الفرنسي كريم بنزيما – 4 أهداف

4- البلجيكي روميلو لوكاكو – 4 أهداف

5 – السويدي إيميل فورسبيرغ – 4 أهداف

6- الإنجليزي رحيم سترلينغ – 3 أهداف مع تمريرة حاسمة

7- السويسري شيردان شاكيري – 3 أهداف مع تمريرة حاسمة

8- الدنماركي كاسبر دولبير – 3 أهداف

9- الإنجليزي هاري كين – 3 أهداف

10 – البولندي روبرت ليفاندوفسكي – 3 أهداف