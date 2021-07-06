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متحدث الصحة: هذه هي اللقاحات المعتمدة لكورونا حتى الآن في المملكة..

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متحدث الصحة: هذه هي اللقاحات المعتمدة لكورونا حتى الآن في المملكة.. فيديو متحدث الصحة: هذه هي اللقاحات المعتمدة لكورونا حتى الآن في المملكة..
العبدالعالي: جميعها مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها

متحدث الصحة: هذه هي اللقاحات المعتمدة لكورونا حتى الآن في المملكة.. فيديو

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها.

وكشف الدكتور العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي توافق عليها ويتم اعتمادها وتسجيلها وفسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء في ؛ مشيرًا إلى أنه حتى الآن فايزر "بيونتيك" وأكسفورد "أسترازينيكا" هما اللقحان اللذان تم الموافقة عليهما، ويتم إعطاؤهما داخل المملكة.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن تم حصولهم على هذه اللقاحات خارج المملكة العربية السعودية؛ مضيفًا أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة؛ سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة.. يتم بإذن الله تحديثها والإعلان عنها أول بأول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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