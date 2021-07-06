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بعد ساعات من تدشينها.. منصة "" تُخترق والمتهم مؤيد لقضية فلسطين!

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بعد ساعات من تدشينها.. منصة "ترامب" تُخترق والمتهم مؤيد لقضية فلسطين! بعد ساعات من تدشينها.. منصة "" تُخترق والمتهم مؤيد لقضية فلسطين!
أنشأها "ملير" بعد حظر فيسبوك وتويتر لـ"دونالد" ورغبة في كسر احتكارههما

بعد ساعات من تدشينها.. منصة

تعرضت منصة "GETTER" للتواصل الاجتماعي، التي أسسها جيسون ميلر أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، للاختراق بعد ساعات قليلة من تدشينها في وقت متأخر من أمس، قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي بعد ذلك بنحو 20 دقيقة.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن المنصة التي كان وراء فكرتها ودعمها الرئيس الأمريكي السابق بعد منعه من مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"؛ تعرضت للاختراق من قِبَل شخص يُعتقد أنه عربي ومؤيد للقضية الفلسطينية.

وأعلن أحد المسؤولين عن المنصة، أن "تويتر" و"فيسبوك" حظرا دونالد ترامب حتى عام 2023، والمنصة الجديدة تم تأسيسها لكسر احتكار وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاربة ثقافة المنع والدفاع عن الحرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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