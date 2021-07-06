تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
تقرير يوصى بإزالة 10 أدوار من العقار المائل في «السيالة» ..ومحافظ الإسكندرية يستجيب (صور)
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينة بنها (تفاصيل وصور)
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
لا تكونوا جبناء أمام كورونا.. تصريحات «غير لائقة» تثير غضب البريطانيين
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:14 صباحاً
بحضور بوتين.. عرض عسكري للأسطول البحري الروسي بمناسبة ذكرى تأسيسه
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:01 صباحاً
أمريكا تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:00 صباحاً
انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب
-
الأحد 25 يوليو 2021 09:52 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
رسالة قوية من مصر إلي إثيوبيا عن سد النهضة بعد إعلانهم الملء الثاني
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 06 يوليو 2021 11:45 صباحاً
97
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
نقابة الموسيقيين ترد علي إيمان البحر درويش: تصريحاته تحط من قدر الفنان
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 09:09 صباحاً
مفاجأة في حالة الطقس حتي الخميس ..درجات الحرارة ترتفع والرطوبة تشتد وتحذيرات من هية الأرصاد
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 09:00 صباحاً
فادى وشادى وهادى خفاجة ???? اللى كان فاكرهم شخص واحد يجمع هنا ✋
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 09:00 صباحاً
فرنسية في بلاد النوبة.. أونتى وصابر قصة حب عابرة للقارات
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 09:00 صباحاً
السابق
تليفزيون اليوم السابع ينفرد بأول حوار مع أنطون زاجاك المؤسس المشارك في السيارة الطائرة AirCar
التالى
من تعرضها للحرق وهي طفلة إلى تصميم أزياء السجاد الأحمر
Tweets by @3yonNews