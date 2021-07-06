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تحصين ٨٧ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

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تحصين ٨٧ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية تحصين ٨٧ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم تحصين 43 ألف و716 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و43 ألف و716 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، وكذلك ترقيم 2788 رأس ماشية، سواء في مقار اللجان أو الإنتقال لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت، وذلك ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية، والوادي المتصدع والترقيم والتسجيل لكافة الحيوانات، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ يونيه الماضي، بالإضافة إلى تنظيم 220 ندوة إرشادية ولقاء بالمواطنين، للتوعية بأهمية التحصين والتسجيل والترقيم للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة، للقضاء على مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

المصرى اليوم

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