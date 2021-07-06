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سحب (4329) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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سحب (4329) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة سحب (4329) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الثلاثاء، من سحب (4329) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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