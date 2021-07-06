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السعودي يُكَرّم "وقت اللياقة" لاستضافته تدريبات الأخضر

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المنتخب السعودي يُكَرّم "وقت اللياقة" لاستضافته تدريبات الأخضر السعودي يُكَرّم "وقت اللياقة" لاستضافته تدريبات الأخضر
ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

المنتخب السعودي يُكَرّم

كرّمت إدارة السعودي تحت 23 عامًا، نادي وقت اللياقة، وتَسَلم التكريم علي القرني مديرُ العلاقات العامة بالنادي من مدير المنتخب نايف القاضي.

وجاء التكريم نظير تَكَفُّل "وقت اللياقة" باستضافة تدريبات "الأخضر" ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو).

واختتم المنتخب الوطني يوم أمس الاثنين، مرحلته الخامسة من الإعداد لأولمبياد طوكيو، والتي أقيمت في الرياض وتضمنت خوضه لمباراتين وديتين ضد منتخب أوغندا، بالإضافة إلى 8 حصص تدريبية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، و3 حصص تدريبية في "وقت اللياقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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