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إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية (صور)

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واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بأحياء شرق والمنتزه أول، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق سيدي بشر وجمال عبدالناصر والسيوف بحي المنتزه، ومركزين تعليميين بحي شرق.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

خالفت الاجراءات الاحترازية.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور
خالفت الاجراءات الاحترازية.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور
خالفت الاجراءات الاحترازية.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور
خالفت الاجراءات الاحترازية.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور
خالفت الاجراءات الاحترازية.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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