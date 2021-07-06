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لجان من وزارة الصحة للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى بمستشفيات الغربية

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لجان من وزارة الصحة للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى بمستشفيات الغربية لجان من وزارة الصحة للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى بمستشفيات الغربية

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قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن لجنة من الوزارة بالاشتراك مع مديرية الصحة في الغربية قامت بعمل زيارات إلى مستشفى المحلة العام، للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى وترصد الأمراض الوبائية.

وقام فريق مكافحة العدوى بالوزارة رافقهم دكتور أحمد الشهاوي إدارة مكافحة العدوي بالمديرية بالمرور على جميع أقسام المستشفى ومراجعة كل استعدادات المستشفى لمواجهة أي موجات محتملة للإصابة بفيروس كورونا، وقام الفريق بالمرور على الأقسام الداخلية والإستقبال والعيادات الخارجية وراجع النظام المتبع وسياسة مكافحة العدوى بالمستشفى، كما راجع الطرق التي يسير فيها المرضى، مراجعة كاملة لأعداد المصابين ومتلقى العلاج وعمل حصر لمعرفة تطور الحالات المصابة، وفى لقائهم مع مدير المستشفى ناقشوا الإيجابيات والسلبيات ومعدلات الإصابة المحتملة وشكروا المستشفى للجهود الكبيرة، المقدمة لمصابي المستجد .

وفى نفس السياق، قامت لجنة مكبرة من الطب العلاجي ومكافحة العدوي للمرور على مستشفى قطور المركزي، وذلك لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة وسلامة تنكات الأكسجين وترشيد الاستهلاك وتطبيق أساليب مكافحة العدوي والجودة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

المصرى اليوم

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