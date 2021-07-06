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حسان دياب : لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة

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حسان دياب : لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة حسان دياب : لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب إن بلاده وشعبه «على شفير الكارثة» ودعا المجتمع الدولي للتحرك للإنقاذ.

وقال في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت: «لا يحق لهذه استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتّب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها».

وأضاف: «أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لأن الضغوط التي تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمناً باهظا يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم»، وقال «لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة».

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