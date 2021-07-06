محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات الإدارة المحلية في المراكز

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أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرارًا بحركة تنقلات في الإدارة المحلية داخل مراكز محافظة البحيرة، تضمنت حركة تنقلات وتكليفات في الإدراة الهندسية ورؤساء القري داخل مركزي أبو المطامير وحوش عيسي.

وأصدر محافظ البحيرة القرار رقم ١١٣٧ لسنه ٢٠٢١ والذي تضمن تكليفات لمدة 6 أشهر ، ووضع الصادر لهم التكليف تحت الاختبار تلك المدة لضخ دماء جديدة، وتطوير منظومة العمل في محافظة البحيرة وإصلاح الهيكل الاداري في الوحدات المحلية، لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة نقل أشرف محمد محمد قريطم، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى للعمل مديرًا للإدارة الهندسية في مركز ومدينة أبو المطامير، ونقل رضا عبد العاطى عطا الله السيد، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أبو المطامير للعمل مديرًا للإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى.

كما تضمنت حركة التنقلات فى محافظة البحيرة أيضًا تكليف صبحى عبد العزيز الصافى محمدن سكرتير قريه الكوم الأخضر في مركز حوش عيسى للعمل رئيسا لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير، ونقل عبد الحليم محمد عاطف، رئيس قرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير للعمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.