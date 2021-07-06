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إزالة ٥٢٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية

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إزالة ٥٢٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية إزالة ٥٢٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إزالة ٥٢٩ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٤٢ فدان و١٣ قيراط و١٠ أسهم، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في القيام بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد خلال الفترة من ٢٢ /٥ / ٢٠٢١ وحتى ٥ / ٧ /٢٠٢١.

,قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة (٨١) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٢ فدان و٦ قيراط و٨ أسهم، وقام حي أول طنطا بإزالة (١) حالة تعدي بمساحة ١٩ سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة (١٨٢) حالة تعدي على مساحة ١٥ فدان و٣ قيراط و٥ أسهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة (٣٥) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٤ فدان و١٦ قيراط و٧ أسهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة (٣٠) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١ فدان و٤ قيراط و١ سهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة (١٦٢) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٧ فدان و١٧ قيراط و٤ أسهم، كما تم إزالة (١١) حالة تعدي على مساحة ١١ قيراط و٩ أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة (٤) حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٧ قيراط و١٤ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات (٢٣) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٨ قيراط و١٥ سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

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المصرى اليوم

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