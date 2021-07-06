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تفحم 4 أتوبيسات في حريق بجراج شرق الإسكندرية (صور)

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أدى نشوب حريق هائل، صباح اليوم الثلاثاء، بجراج بمنطقة سيدي بشر قبلي شرقي الإسكندرية، إلى تفحم 4 أتوبيسات، دون حدوث أي إصابات.

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة لرفع اثار الحريق وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب حريق بجراج بشارع 30 بمنطقة سيدي بشر قبلي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بقطعة أرض فضاء تستخدم كجراج للسيارات والأتوبيسات، ما أدى إلى تفحم 4 أتوبيسات «خاصة» بالكامل، دون إصابات.

تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي السيارات والأتوبيسات بواسطة 4 سيارات إطفاء، فيما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لموقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق.

تحرر المحضر بقسم المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تفحم 4 أتوبيسات فى حريق بجراج شرق الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة العامة- صور
تفحم 4 أتوبيسات فى حريق بجراج شرق الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة العامة- صور
تفحم 4 أتوبيسات فى حريق بجراج شرق الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة العامة- صور
تفحم 4 أتوبيسات فى حريق بجراج شرق الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة العامة- صور

المصرى اليوم

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